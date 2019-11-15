Почти 350 килограммов «Королевской» колбасы не пропустили в Псковскую область сотрудники Россельхознадзора

15 Нояб. 16:39 2019-11-15T16:39:40+03:00

Колбасу из мяса птицы не пропустили в Псковскую область.

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Около 350 килограммов сырокопчёной «Королевской» колбасы высшего сорта не пропустили в Псковскую область сотрудники Россельхознадзора. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, груз перевозили в одном из автомобилей, пересекавших границу России с Республикой Беларусь.

В деревне Лобок сотрудники Россельхознадзора остановили транспорт для проверки. Внутри оказалась колбаса из мяса птицы, выпущенная Витебской бройлерной птицефабрикой. Однако ветеринарных сопроводительных документов и сертификатов безопасности продукции водитель авто предоставить не смог.

Насторожило проверяющих и то, что колбасу транспортировали без холодильников.

В результате машину с грузом развернули на границе и после оформления специального акта отправили назад стране-изготовителю.

ИСТОЧНИК KP.RU