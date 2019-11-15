Уволенный чиновник продает сайт губернатора Псковской области

СЕГОДНЯ 17:52 2019-11-15T18:10:32+03:00

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Уволенный в прошлом году первый заместитель начальника Госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников продаёт сайт губернатора региона. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», ушедший со своего поста чиновник решил прибегнуть к шантажу. Об этом на свой странице в социальной сети «Instagram» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото с личной страницы Михаила Ведерникова в "Инстаграм"

Глава региона рассказал, что к работе Юрия Колесникова у администрации Псковской области было множество претензий. Поэтому чиновника «попросили» покинуть пост. В отместку за это через год он решил продать домен ведерников.рф за 260 тысяч рублей.

Более чем на 9 часов сайт оказался недоступен для жителей региона. «Махинация» удалась благодаря тому, что во время работы экс-начальника попросили зарегистрировать сайт на своё имя.

Михаил Ведерников также заявил, что не позволит никому себя шантажировать и «паразитировать» на жителях региона. И в связи с этим администрация, по его поручению, уже создала новый портал с подобным функционалом.

- Мы уже запустили работу портала ГУБЕРНАТОР60.РФ, который полностью доступен для нашего с вами взаимодействия, и в дальнейшем останется только он. Заодно поменяли название на более универсальное, - подытожил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU