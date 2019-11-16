На Красноармеской набережной Пскова планируют ограничить скоростной режим

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-16T10:04:53+03:00

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На Красноармеской набережной областного центра планируют ввести ограничения скоростного режима. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, подобную инициативу поддержали участники городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По словам собравшихся, на участске дороги от церкви Климента до улицы Красноармейской нет тротуара. При этом рядом находятся учреждения для детей, воспитанники которых занимаются спортом. Обеспокоенность тем, что дети и подростки бегают по дороге выразил начальник отдела по транспорту и связи с УГХ администрации города Пскова Евгений Зинкевич.

Участники городской комиссии поддержали спикера, напомнив, что на этой территории часто прогуливаются и взрослые горожане. В связи с этим решение ограничить скоростной режим утвердили. Однако подчеркнули, что нововведение должно распространиться не по всей длине набережной, а лишь на указанном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU