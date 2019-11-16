На скамье подсудимых окажется житель Порховского района, который сжёг свою подругу
На скамье подсудимых окажется мужчина из Порховского района Псковской области, который заживо сжёг свою сожительницу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковского района, преступление подозреваемый совершил в состоянии алкогольного опьянения.
Разгоряченный спиртным мужчина, поссорился со своей подругой. В порыве гнева он схватил кружку с бензином, который ранее использовал для хозяйственных нужд. Выплеснув горючую жидкость на сожительницу, обиженный приятель поджёг несчастную спичками.
В результате женщина получила термические ожоги II-III степени. По словам врачей, около 25% тела пострадавшей оказалось обожжено. Врачи не смогли спасти пациентку. Она умерла в Псковской областной клинической больнице.
Преступнику грозит уголовное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU