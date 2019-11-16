2019-11-16T12:00:32+03:00
Происшествия

На скамье подсудимых окажется житель Порховского района, который сжёг свою подругу

Разгоряченный спиртным сожитель не смог справиться со своей агрессией
Егор ТИМОФЕЕВ
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ФОТО: pixabay.com. Женщина умерла от ожоговой болезни.ФОТО: pixabay.com. Женщина умерла от ожоговой болезни.
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На скамье подсудимых окажется мужчина из Порховского района Псковской области, который заживо сжёг свою сожительницу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковского района, преступление подозреваемый совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Разгоряченный спиртным мужчина, поссорился со своей подругой. В порыве гнева он схватил кружку с бензином, который ранее использовал для хозяйственных нужд. Выплеснув горючую жидкость на сожительницу, обиженный приятель поджёг несчастную спичками.

В результате женщина получила термические ожоги II-III степени. По словам врачей, около 25% тела пострадавшей оказалось обожжено. Врачи не смогли спасти пациентку. Она умерла в Псковской областной клинической больнице.

Преступнику грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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