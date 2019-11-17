В 2020 году в Пскове появится гипермаркет стройматериалов «Леруа Мерлен»
К концу 2020 года в Пскове планируют ввести в эксплуатацию здание гипермаркета стройматериалов «Леруа Мерлен». Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом губернатору региона, посетившему строительную площадку на Завеличье, рассказала его заместитель Нинель Салагаева.
Реализовывать проект начали с 4-го квартала 2018 года. В настоящее время на территории будущего гипермаркета приступили к земляным работам и заливке фундамента. До конца года у здания появится железобетонный каркас. А в марте 2020 строители займутся возведением главного корпуса и монтажом инженерных сетей.
По словам подрядчика, работы идут по плану.
По словам подрядной организации, строительство идёт по плану.
КСТАТИ
Инвестор, вкладывающий средства в строительство «Леруа Мерлен», сделал Пскову подарок. У школы №47 в 2019 году появилась спортплощадка с футбольным, баскетбольным и волейбольным полем, а также турниками для занятий воркаутом. Строительство объекта обошлось в 8 миллионов рублей. Заниматься на спортплощадке могут не только школьники, но и воспитанники центра «Юность».
Глава региона выразил благодарность за полезный подарок Пскову.
ИСТОЧНИК KP.RU