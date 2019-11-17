В 2020 году в Пскове появится гипермаркет стройматериалов «Леруа Мерлен»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-17T09:49:06+03:00

Изменить размер текста: A A

К концу 2020 года в Пскове планируют ввести в эксплуатацию здание гипермаркета стройматериалов «Леруа Мерлен». Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом губернатору региона, посетившему строительную площадку на Завеличье, рассказала его заместитель Нинель Салагаева.

Реализовывать проект начали с 4-го квартала 2018 года. В настоящее время на территории будущего гипермаркета приступили к земляным работам и заливке фундамента. До конца года у здания появится железобетонный каркас. А в марте 2020 строители займутся возведением главного корпуса и монтажом инженерных сетей.

По словам подрядчика, работы идут по плану.

По словам подрядной организации, строительство идёт по плану.

КСТАТИ

Инвестор, вкладывающий средства в строительство «Леруа Мерлен», сделал Пскову подарок. У школы №47 в 2019 году появилась спортплощадка с футбольным, баскетбольным и волейбольным полем, а также турниками для занятий воркаутом. Строительство объекта обошлось в 8 миллионов рублей. Заниматься на спортплощадке могут не только школьники, но и воспитанники центра «Юность».

Глава региона выразил благодарность за полезный подарок Пскову.

ИСТОЧНИК KP.RU