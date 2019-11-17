Себежский спортсмен одержал победу в Чемпионате мира по панкратиону в Италии
Уроженец города Себежа Псковской области Виктор Иваненков одержал победу в Чемпионате мира по панкратиону, проводившемуся в Италии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в информационном агентстве «Спорт60», состязания проходили с 15 по 17 ноября в столице государства.
Представителю России пришлось состязаться с сильнейшими спортсменами мира. На соревнования житель Псковской области приехал в сопровождении тренеров, Андрея Зеленко и Михаила Тетюхина, специалистов псковского спортцентра XFIGHT.
Виктор Иваненков выиграл четыре боя.
Золотая медаль стала не первой в копилке псковского спортсмена. В составе сборной России молодой человек получил «бронзу» на Чемпионате мира в Белоруссии.
КОНКРЕТНО
Панкратион - древний вид единоборств, берущий начало в соревнованиях античных Олимпийских игр. Создателями панкратиона называют Тесея и Геракла. Этот вид боевых искусств характеризуется минимальными ограничениями.
ИСТОЧНИК KP.RU