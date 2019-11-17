Себежский спортсмен одержал победу в Чемпионате мира по панкратиону в Италии

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-17T11:12:12+03:00

ФОТО: sport60.ru. Виктор Иваненков получил золотую медаль на Чемпионате мира по панкратиону.

Молодой человек одержал верх в четырёх поединках

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Уроженец города Себежа Псковской области Виктор Иваненков одержал победу в Чемпионате мира по панкратиону, проводившемуся в Италии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в информационном агентстве «Спорт60», состязания проходили с 15 по 17 ноября в столице государства.

Представителю России пришлось состязаться с сильнейшими спортсменами мира. На соревнования житель Псковской области приехал в сопровождении тренеров, Андрея Зеленко и Михаила Тетюхина, специалистов псковского спортцентра XFIGHT.

Виктор Иваненков выиграл четыре боя.

Золотая медаль стала не первой в копилке псковского спортсмена. В составе сборной России молодой человек получил «бронзу» на Чемпионате мира в Белоруссии.

КОНКРЕТНО

Панкратион - древний вид единоборств, берущий начало в соревнованиях античных Олимпийских игр. Создателями панкратиона называют Тесея и Геракла. Этот вид боевых искусств характеризуется минимальными ограничениями.

ИСТОЧНИК KP.RU