Авиарейсы в Ригу и Прагу появятся в Псковской области

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-18T10:17:49+03:00

В 2020 году из Пскова можно будет улететь в Анапу, Севастополь, Калининград и Санкт-Петербург. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Михаил Ведерников заявил, что псковский аэропорт, имеющий статус международного, должен выполнять рейсы в другие страны. Об этом губернатор Псковской области рассказал в воскресной программе «Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Русский запад: регион развития» на телеканале «Культура» 17 ноября, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

В числе первых претендентов на международный рейс Михаил Ведерников назвал Ригу и Прагу. Кроме того, губернатор напомнил, что с 2020 года планируется запуск прямых авиарейсов из Пскова в Анапу, Севастополь, Калининград и Санкт-Петербург.

- Мы хотим, чтобы Псков стал логистически развитым центром, – отметил глава региона и добавил, что благодаря развитию транспортной доступности региона увеличилось количество туристов, приезжающих в Псковскую область.

Михаил Ведерников напомнил, что самолеты уже летают из Пскова в Москву и Сочи, а скоростной поезд «Ласточка» курсирует из Пскова в Санкт-Петербург, Великий Новгород и Петрозаводск и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU