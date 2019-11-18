2019-11-18T10:32:40+03:00
Спорт

Известный боец Джеффри Монсон обратился за помощью к псковским врачам

Специалисты провели сеанс восстановления для знаменитого спортсмена [ВИДЕО]
Егор ТИМОФЕЕВ
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Фото Telegram-канала #псковскийспорт. Известный спортсмен пожаловался на спазм правой руки.Фото Telegram-канала #псковскийспорт. Известный спортсмен пожаловался на спазм правой руки.
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Известный спортсмен Джеффри Уильям Монсон обратился за медицинской помощью к псковским врачам. Как стало известно «Комсомолськой правде-Псков», двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу во время визита в область был вынужден обратиться в местный спортдиспансер. Об этом сообщает канал «#псковскийспорт» в мессенджере «Telegram».

Обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу пожаловался специалистам на сильнейший спазм правой руки. Заведующий отделения спортивной медицины, работающего в составе Детской областной больницы на территории УСК «Олимп», Евгений Васильев поставил спортсмену диагноз — спазм разгибательной группы предплечья. После этого знаменитый спортсмен прошёл сеанс восстановления.

Джеффри Монсон обратился к псковским врачам за помощью.ВИДЕО: Telegram-канал #псковскийспорт.! другой источник

КОНКРЕТНО

Во Псков именитый боец прибыл на правах почётного гостя. Организаторы первенства по боксу на приз мотоклуба «Ночные волки» пригласили Джеффри Монсона, чтобы 16 ноября он поприветствовал собравшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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