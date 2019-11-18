В Пскове не будут оборудовать новые регулируемые пешеходные переходы
На территории областного центра не будут оборудовать новые регулируемые пешеходные переходы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, к подобному решению пришли члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Пешеходные переходы, которые жители города просили оборудовать на пересечении улиц Розы Люксембург и Народной, а также Советской и Детской, признаны нецелесообразными.
Обсудили участники заседания и нашумевшую ликвидацию пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова. Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин предложил пересмотреть решение, ссылаясь на то, что в его адрес поступило обращение с подписями 45 псковичей- противников ликвидации.
Однако сотрудники ГИБДД напомнили, что с 2016 года до момента ликвидации на этом месте около 10 раз сбивали пешеходов. А после реализации инициативы не произошло ни одной аварии.
В итоге решение о ликвидации оставили неизменным.
ИСТОЧНИК KP.RU