В Пскове не будут оборудовать новые регулируемые пешеходные переходы

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-18T11:48:06+03:00

Решение о ликвидации перехода на на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова оставили в силе.

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На территории областного центра не будут оборудовать новые регулируемые пешеходные переходы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, к подобному решению пришли члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Пешеходные переходы, которые жители города просили оборудовать на пересечении улиц Розы Люксембург и Народной, а также Советской и Детской, признаны нецелесообразными.

Обсудили участники заседания и нашумевшую ликвидацию пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова. Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин предложил пересмотреть решение, ссылаясь на то, что в его адрес поступило обращение с подписями 45 псковичей- противников ликвидации.

Однако сотрудники ГИБДД напомнили, что с 2016 года до момента ликвидации на этом месте около 10 раз сбивали пешеходов. А после реализации инициативы не произошло ни одной аварии.

В итоге решение о ликвидации оставили неизменным.

ИСТОЧНИК KP.RU