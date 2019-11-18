Псковичей приглашают на литературную программу к юбилею Давида Самойлова

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-18T12:13:09+03:00

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19 ноября псковичей приглашают на литературно-художественную программу «Давид Самойлов. Слово – не орудье мести». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» авторы программы, творческая встреча пройдет в рамках проекта БиблиоТеатра «Прямая речь».

В 2020 году исполнится 100 лет со дня рождения российского поэта и писателя ХХ века Давида Самойлова. Лейтмотивом творческой беседы станут слова автора программы Нины Яковлевой: «Жизнь Давида Самойлова – история страны, в которой он родился и жил, учился, в годы войны защищал».

В литературно-художественной программе прозвучат стихи поэта и отрывки из книги «Поденные записи» в исполнении актеров Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Наталии Петровой и заслуженного артиста России Виктора Яковлева. Литературную композицию будет сопровождать видеоряд с фотографиями поэта и его близких и выставка книг.

Стихи Давида Самойлова известны по песням популярных исполнителей и бардов. Оказывается, песня «Когда мы были на войне…» не казачья народная, а авторская – бард Виктор Столяров положил на музыку стихотворение Давида Самойлова «Песенка гусара».

КОНКРЕТНО

Встреча состоится 19 ноября в 15:00 в Проектном офисе «Команда 2018» по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 19.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU