2019-11-18T12:47:05+03:00
Звезды

Юные дарования Псковщины выступят в филармонии 23 ноября

Концерт-награждение лауреатов ежегодной премии для начинающих музыкантов состоится в Пскове
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru. Юные псковичи выступят на одной сцене с музыкантами симфонического оркестра Псковской области.Фото: pskov.ru. Юные псковичи выступят на одной сцене с музыкантами симфонического оркестра Псковской области.
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В Большом концертном зале Псковской областной филармонии выступят «юные дарования Псковщины» вместе с псковским симфоническим оркестром под управлением главного дирижера и художественного руководителя Николая Хондзинского. Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в Псковской областной филармонии.

История премии насчитывает более 20 лет, первые награды молодым псковичам вручили еще в 1996 году. Лауреатами псковской премии становятся ученики детских музыкальных школ, школ искусств, художественных школ Пскова и области, которые потом преподают в Псковском областном колледже искусств, поступают в российские консерватории, институты культуры, академию музыки имени Гнесиных.

Псковичей приглашают насладиться творчеством молодых и талантливых ребят в большой концертный зал филармонии. В программе концерта прозвучит музыка М. Балакирева, Ф. Листа, А. Глазунова, Д. Каччини, Л. Берио, Г. Форе.

КОНКРЕТНО

Концерт «Юные дарования Псковщины» состоится 23 ноября в 17:00 в большом Псковской областной филармонии по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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