Юные дарования Псковщины выступят в филармонии 23 ноября
В Большом концертном зале Псковской областной филармонии выступят «юные дарования Псковщины» вместе с псковским симфоническим оркестром под управлением главного дирижера и художественного руководителя Николая Хондзинского. Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в Псковской областной филармонии.
История премии насчитывает более 20 лет, первые награды молодым псковичам вручили еще в 1996 году. Лауреатами псковской премии становятся ученики детских музыкальных школ, школ искусств, художественных школ Пскова и области, которые потом преподают в Псковском областном колледже искусств, поступают в российские консерватории, институты культуры, академию музыки имени Гнесиных.
Псковичей приглашают насладиться творчеством молодых и талантливых ребят в большой концертный зал филармонии. В программе концерта прозвучит музыка М. Балакирева, Ф. Листа, А. Глазунова, Д. Каччини, Л. Берио, Г. Форе.
КОНКРЕТНО
Концерт «Юные дарования Псковщины» состоится 23 ноября в 17:00 в большом Псковской областной филармонии по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 24.
ИСТОЧНИК KP.RU