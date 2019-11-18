В надежде подзаработать пожилой великолучанин связался с трейдером и потерял 480 тысяч

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-18T13:49:29+03:00

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В надежде подзаработать пожилой житель города Великие Луки Псковской области решился на сотрудничество с трейдером и потерял 480 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в сентябре 69-летнему мужчине позвонил неизвестный.

Он заявил, что специализируется на финансовых операциях и предложил подзаработать. Чтобы получить прибыть, заверил новый знакомый, нужно лишь зарегистрироваться на одном из сайтов в сети Интернет, перевести деньги на счёт и получать проценты от финансовых операций. Доверчивый мужчина «попался» на удочку. Он установил специальную программу, настроить которую ему по телефону помогли дружелюбные собеседники.

Спустя время на мобильный телефон потерпевшего вновь позвонили. В этот раз неизвестный попросил переслать ему копии паспорта и реквизиты пластиковой карточки. Мужчина выполнил и эту просьбу.

Псевдофинансисты сняли деньги с его карты. Однако великолучанин не поспешил обратиться в полицию за помощью. В правоохранительные органы он пожаловался лишь 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU