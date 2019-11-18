2019-11-18T17:37:11+03:00
Общество

Пенсионерку из деревни в Гдовском районе отрезали от цивилизации

Единственную дорогу распахали местные аграрии
Егор ТИМОФЕЕВ
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ФОТО: ГТРК Псков. Тревогу забила дочь пенсионерки, которая не смогла привезти маме лекарства.ФОТО: ГТРК Псков. Тревогу забила дочь пенсионерки, которая не смогла привезти маме лекарства.
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Единственную жительницу деревни Горки Гдовского района, 83-летнюю Нину Петровну Иванову, буквально отрезали от цивилизации. Как стало известно «Комсомолськой правде-Псков», об этом сообщает корреспондент «ГТРК Псков» Екатерина Давыдова.

Вместе с представителями Общероссийского народного фронта журналисты отправились в псковскую глубинку. Оказалось, что от трассы до деревни менее 2 км. Но пробраться по разбитой дороге практически невозможно. В летний сезон дачникам приходится ездить по кромке поля. Когда разбивают и эту «трассу», дорога вновь смещается в сторону. Но в этом году ситуация усложнилась. Местная агрофирма решила осваивать новые земли и вспахала поле, служившее дорогой.

- Здесь автолавка не ездит уже давно. Продукты привозят те, кто едет в эту сторону, - пожаловалась Нина Иванова.

После вмешательства агрофирмы не проехать даже родным пенсионерки.

Однако решение нашлось. По поручению руководителя агрофирмы, сельхозтехника уплотнила грунт на месте дороги. В 2020, заверил глава Добрученской волости, сделают официальную дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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