Стал известен график отключения жителей Великих Лук от электричества на время ремонта
Стал известен график отключения жителей города Великие Луки Псковской области от электроэнергии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Великие Луки, приостановка связана в необходимостью проведения ремонтных работ.
Отключения коснутся улиц, которые обслуживает ПАО «МРСК Северо-Запада» филиал «Псковэнерго» в Великих Луках. В общей сложности на проведение ремонта рабочие потратят три дня.
19 ноября с 9.00 до 17.00 отключат электричество в домах:
12-24 по улице Пархоменко;
11-21 по улице Лермонтова;
2-12 по улице Запрудной;
1-5 по улице Пригородной;
1-10 по улице Лермонтова;
39-43 по улице Водной;
38-52 на набережной Рябики.
21 ноября с 9.00 до 17.00 ремонтные работы с отключением света проведут в домах:
7-38 по улице Радищева;
15-47 по улице Родителева;
1-17 на проезде Ориглодово и проезде Радищева.
22 ноября с 9.00 до 17.00 в домах:
1-12 в переулке Новоказачьем;
на Невельском проезде, улице Котовского и Спортивной.
ИСТОЧНИК KP.RU