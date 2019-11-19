2019-11-19T10:01:21+03:00
Общество

Стал известен график отключения жителей Великих Лук от электричества на время ремонта

Свет в домах отключат с 9 до 17 часов
Анна БЫСТРОВА
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Ремонтные работы растянутся в общей сложности на три дня.Ремонтные работы растянутся в общей сложности на три дня.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Стал известен график отключения жителей города Великие Луки Псковской области от электроэнергии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Великие Луки, приостановка связана в необходимостью проведения ремонтных работ.

Отключения коснутся улиц, которые обслуживает ПАО «МРСК Северо-Запада» филиал «Псковэнерго» в Великих Луках. В общей сложности на проведение ремонта рабочие потратят три дня.

19 ноября с 9.00 до 17.00 отключат электричество в домах:

12-24 по улице Пархоменко;

11-21 по улице Лермонтова;

2-12 по улице Запрудной;

1-5 по улице Пригородной;

1-10 по улице Лермонтова;

39-43 по улице Водной;

38-52 на набережной Рябики.

21 ноября с 9.00 до 17.00 ремонтные работы с отключением света проведут в домах:

7-38 по улице Радищева;

15-47 по улице Родителева;

1-17 на проезде Ориглодово и проезде Радищева.

22 ноября с 9.00 до 17.00 в домах:

1-12 в переулке Новоказачьем;

на Невельском проезде, улице Котовского и Спортивной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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