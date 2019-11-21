2019-11-21T09:58:57+03:00
Общество

На улице Новосёлов в Пскове установили детскую площадку за 830 тысяч

Комплекс установили за счёт средств депутатского фонда
Егор ТИМОФЕЕВ
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Детский городок установили во дворе домов 5 и 5а по улице Новосёлов.Детский городок установили во дворе домов 5 и 5а по улице Новосёлов.
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Во дворах по улице Новосёлов в Пскове установили новую детскую площадку. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, небольшой городок для игр появился вблизи домов 5 и 5а. Об этом заявил депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №15 Денис Иванов.

По его словам, комплекс установили за счёт средств депутатского фонда. Покупка и установка площадки обошлась почти в 830 тысяч рублей. Эта площадка стала четвёртой в округе депутата за последние два года.

- Детская площадка - неотъемлемая часть определенного периода в детстве каждого. Пусть сегодняшнее событие послужит началу многих добрых дел и свершений. Хочется, чтобы игровое оборудование служило нескольким поколениям и дарило положительные эмоции всем посетителям, - подчеркнул Денис Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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