Плесень и фекалии в номерах: Туроператор испортил отдых псковской семьи

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-21T10:47:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Туристический оператор испортил отдых одной из псковских семей, предоставив жителям региона вместо четырёхзвёздочного отеля номер с плесенью и фекалиями на полу. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, с рассказом об обмане туроператора в редакцию обратился пскович.

Он заявил, что путёвку они приобретали через ANEX Tour за 40 тысяч. Однако вместо элитного отеля, который демонстрировали на фотографиях, семья попала в другую гостиницу. Свои жалобы псковичи тут же отправили туроператору.

ФОТО: informpskov.ru

- В ответ мы получили предложение со стопроцентной доплатой за каждого человека переселиться в другой отель, - пожаловался пскович.

ФОТО: informpskov.ru. О чистоте, по словам псковичей, в этом «четырёхзвёздочном» отеле речи не шло.

Денег на смену отеля у семьи не оказалось, так что в номере пришлось остаться на все 10 дней.

- В помещении, где мы должны были есть, всё оказалось перемазано какашками. В номерах «цвела» плесень, кровати были сломаны, повсюду пахнущий мусор, - вспоминает глава семейства. - Пол был настолько грязный, что к нему прилипала обувь.

ФОТО: informpskov.ru. Вот такой отдых организовал туроператор за границей.

От действий туроператора пострадали и жители других регионов. Они объединились в группу в одном из мессенджеров.

Теперь псковичи надеются добиться справедливости, но туроператор, по словам пострадавших, сыпет отписками.

ФОТО: informpskov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU