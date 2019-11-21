Великолукский агрохолдинг выпустил на 220 тысяч тонн свинины больше, чем в прошлом году

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-21T11:07:36+03:00

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Великолукский агропромышленный холдинг с начала года выпустил на 220 тысяч тонн свинины больше, чем в прошлом году. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе предприятия, прирост производства составил почти 30%.

Благодаря высоким показателям Великолукского агрохолдинга Псковская область традиционно стала одной из лидеров по производству свинины в живом весе. По данным министерства сельского хозяйства, за 10 месяцев 2019 года в целом в России выпустили на 6,5% мяса больше, что в численном выражении равняется 3,55 миллионам тонн.

КСТАТИ

В этом году Великолукский агропромышленный холдинг начал поставки своей продукции в страны Латинской Америки. Это стало возможным благодаря тому, что товары из Псковской области успешно прошли все проверки иностранного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU