Прокуратура Псковской области проверит ситуацию с исчезнувшей за месяц дорожной разметкой в центре города

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-21T12:26:13+03:00

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Прокуратура Псковской области проверит ситуацию, сложившуюся с дорожной разметкой в центре города. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», активисты Общероссийского народного фронта в регионе обратили внимание на то, что дорожная разметка на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Гоголя практически полностью стёрлась за несколько недель.

По словам жителей областного центра, в тёмное время суток «зебру» совсем не видно. Это может послужить причиной аварии, беспокоятся псковичи и вспоминают, что разметку в этом месте обновили лишь в конце октября.

Специалисты регионального отделения ОНФ настаивают на том, что во время нанесения разметки компания-подрядчик нарушила технологию. «Зебру» наносили в холода на остывший асфальт. Кроме того, заявляют активисты, могли быть использованы некачественные материалы.

- Разметка на дорогах должна быть нанесена всегда. Особенно на пешеходных переходах. Большое количество дорожно-транспортных происшествий случается из-за разметки, которая плохо видна, – подытожил член регионального штаба, активист движения «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков, объясняя обращение псковских активистов в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU