Двум сутенёрам из Великих Лук грозит тюрьма за организацию работы проституток
Два сутенёра из города Великие Луки Псковской области окажутся на скамье подсудимых за организацию работы проституток. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре города Великие Луки, мужчин обвиняют сразу в двух преступлениях — вовлечении в занятие проституцией и организацию «работы».
По версии следствия, в 2018 году великолучане как самостоятельно, так и в составе группы лиц знакомились с женщинами, а затем привлекли их к оказанию сексуальных услуг другим гражданам. На удочку попались как минимум двое горожанок.
После того, как мужчины заручились согласием «ночных бабочек», один из них стал размещать в сети Интернет объявления об интимных услугах, а затем получать заказы. Сутенёр определял место, время и стоимость желаний клиента, а затем отправлял «работницу» по нужному адресу.
После встреч с женщинами клиенты отдавали «предпринимателям» денежное вознаграждение за интим-услуги.
За преступления обоим великолучанам грозит до 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU