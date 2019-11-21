Двум сутенёрам из Великих Лук грозит тюрьма за организацию работы проституток

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-21T13:04:31+03:00

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Два сутенёра из города Великие Луки Псковской области окажутся на скамье подсудимых за организацию работы проституток. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре города Великие Луки, мужчин обвиняют сразу в двух преступлениях — вовлечении в занятие проституцией и организацию «работы».

По версии следствия, в 2018 году великолучане как самостоятельно, так и в составе группы лиц знакомились с женщинами, а затем привлекли их к оказанию сексуальных услуг другим гражданам. На удочку попались как минимум двое горожанок.

После того, как мужчины заручились согласием «ночных бабочек», один из них стал размещать в сети Интернет объявления об интимных услугах, а затем получать заказы. Сутенёр определял место, время и стоимость желаний клиента, а затем отправлял «работницу» по нужному адресу.

После встреч с женщинами клиенты отдавали «предпринимателям» денежное вознаграждение за интим-услуги.

За преступления обоим великолучанам грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU