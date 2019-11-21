В Псков идут минусовые температуры

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-21T15:18:42+03:00

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По прогнозам погоды в ближайшие три дня в регионе похолодает. Об этом обстоятельстве на совещании с руководителями управляющих компаний в городской администрации Пскова 21 ноября сообщил представитель Псковских тепловых сетей. Температура опустится немного: от нуля до минус четырех градусов. Городские котельные работают в штатном режиме.

Представитель газовой компании напомнила руководителям управляек, что для безопасности населения необходимо регулярно проверять состояние дымоходов и вентиляционных каналов, при выявлении нарушений обращаться к газовикам. А также активнее информировать население о порядке заключения договоров на обслуживание газового оборудования внутри квартир.

Также «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе городской администрации сообщили, что заместитель главы администрации города Елена Жгут попросила руководителей УК по возможности в обслуживаемых дворах установить и украсить новогодние елки и украсить их, чтобы жители ощущали приближающийся новогодний праздник. Собравшиеся вспомнили давнюю городскую традицию: когда игрушки для елок во дворах и микрорайонах мастерили школьники, и решили направить по этому поводу обращение в управление образования.

КСТАТИ

По прогнозу сервиса Фобос, уже завтра, 22 ноября, в регионе похолодает до 1 - 2 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU