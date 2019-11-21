2019-11-21T16:55:50+03:00
Происшествия

До 7 лет тюрьмы грозит великолучанам за вымогательство и угрозы сжечь чужую иномарку

Трое мужчин решили поживиться за счёт своего знакомого
Анна БЫСТРОВА
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Злоумышленники завладели автомобилем и не соглашались возвращать его без вознаграждения.Злоумышленники завладели автомобилем и не соглашались возвращать его без вознаграждения.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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До семи лет тюрьмы и штраф грозит троим великолучанам за вымогательство и угрозы сжечь чужую иномарку. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре города Великие Луки, по предварительному сговору мужчины завладели автомобилем Audi 8, принадлежащий одному из знакомых.

Как установили следователи, с 13 до 21 января 2019 года злоумышленники скрывали иномарку в гараже, требуя от владельца 100 тысяч рублей. В случае отказа приятели угрожали сжечь дорогое авто. Владелец транспортного средства испугался последствий и раздобыл деньги. Однако при этом обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов перехватили двоих вымогателей, торопившихся за деньгами. На каждого из мужчин завели уголовное дело. Помимо тюрьмы им грозит штраф до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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