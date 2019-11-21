2019-11-21T17:16:23+03:00
Общество

В 2020 году в Пскове стартует реконструкция Гельдтовой бани

Владелец здания затянул процесс подготовки проектно-сметной документации
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Объект культурного наследия регионального значения начнут реставрировать в областном центре.Объект культурного наследия регионального значения начнут реставрировать в областном центре.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

В 2020 году в здании Гельдтовой бани на улице Милицейской в Пскове начнётся ремонт. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом на заседании комитета по земельным ресурсам Псковской городской думы сообщила замглавы администрации Пскова Валентина Зубова.

Она подчеркнула, что владелец здания обещал приступить к реставрации объекта культурного наследия регионального значения ещё в апреле 2017 и завершить работы в 2020 году. Однако вместо этого затянул подготовку проектно-сметной документации. В связи с этим работы начнутся лишь в следующем году.

- Невозможно было все согласования пройти быстрее. Порядок такой. Все научно-исследовательские работы выполнены и даже экспертиза по ним пройдена, - объяснил задержку представитель собственника здания ООО «Сити Сервис» Владимир Раскот.

Во время обсуждения проекта у депутатов возникли нарекания. Часть из них обеспокоило то, что баня рассчитана лишь на 12 человек, другие же обратили внимание на то, что в здании не предусмотрены пандусы.

В связи с этим вопрос решили вынести на сессию городской Думы, чтобы обсудить его со всеми парламентариями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьник из Пскова стал лучшим в гончарном деле на Национальном чемпионате «Абилимпикс»
До 7 лет тюрьмы грозит великолучанам за вымогательство и угрозы сжечь чужую иномарку
В Псков идут минусовые температуры
Двум сутенёрам из Великих Лук грозит тюрьма за организацию работы проституток
Прокуратура Псковской области проверит ситуацию с исчезнувшей за месяц дорожной разметкой в центре города
В Пскове на скамье подсудимых за хранение и продажу огнестрельного оружия оказался военнослужащий
Великолукский агрохолдинг выпустил на 220 тысяч тонн свинины больше, чем в прошлом году
Скончался псковский педагог Сергей Бельгесов
Плесень и фекалии в номерах: Туроператор испортил отдых псковской семьи
На улице Новосёлов в Пскове установили детскую площадку за 830 тысяч
Банк «Открытие» и «Открытие Брокер» создали фабрику финансовых решений
Губернатор Псковской области сломал стереотипы о чиновниках на телеканале «Спас»
Ушла из жизни Людмила Чернышева, бывший директор ДЮСШ «Гармония»
В Пскове пройдет слет социальных предпринимателей "Создаем перспективы"