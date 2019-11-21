В 2020 году в Пскове стартует реконструкция Гельдтовой бани

СЕГОДНЯ 17:16 2019-11-21T17:16:23+03:00

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В 2020 году в здании Гельдтовой бани на улице Милицейской в Пскове начнётся ремонт. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом на заседании комитета по земельным ресурсам Псковской городской думы сообщила замглавы администрации Пскова Валентина Зубова.

Она подчеркнула, что владелец здания обещал приступить к реставрации объекта культурного наследия регионального значения ещё в апреле 2017 и завершить работы в 2020 году. Однако вместо этого затянул подготовку проектно-сметной документации. В связи с этим работы начнутся лишь в следующем году.

- Невозможно было все согласования пройти быстрее. Порядок такой. Все научно-исследовательские работы выполнены и даже экспертиза по ним пройдена, - объяснил задержку представитель собственника здания ООО «Сити Сервис» Владимир Раскот.

Во время обсуждения проекта у депутатов возникли нарекания. Часть из них обеспокоило то, что баня рассчитана лишь на 12 человек, другие же обратили внимание на то, что в здании не предусмотрены пандусы.

В связи с этим вопрос решили вынести на сессию городской Думы, чтобы обсудить его со всеми парламентариями.

ИСТОЧНИК KP.RU