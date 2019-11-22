2019-11-22T12:07:20+03:00
Общество

Глава Пскова Елена Полонская вступит в должность 25 ноября

Церемония инаугурации состоится в Городском культурном центре
Василиса Алексеева
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Елена Полонская.Елена Полонская.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Новая глава Пскова Елена Полонская вступит в должность 25 ноября. Церемония инаугурации начнется в 10 часов в Городском культурном центре в Пскове, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе городской Думы.

Елену Полонскую главой города псковские депутаты выбрали 14 ноября. На внеочередной 31-й сессии Псковской городской Думы ее кандидатуру поддержали большинство присутствующих народных избранников. Выбирали тайным голосованием. Из 24 гордепов за Елену Полонскую проголосовали 22 человека. Один бюллетень признали недействительным, а ещё один голос получил депутат Григорий Турчин, который сам выдвинул свою кандидатуру на пост главы города.

Елена Полонская стала первой женщиной главой в истории Пскова. На этом посту она сменила Ивана Цецерского, который занимал эту должность в течение 10 лет, и в мае этого года сложил с себя полномочия. Елена Полонская с этого времени исполняла полномочия главы города.

Елена Полонская является депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу № 8 от партии "Единая Россия". Родилась 15 марта 1982 года. Замужем, воспитывает двух сыновей и дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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