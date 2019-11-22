«Титан-Полимеру» дали разрешение на строительство завода БОПЭТ-пленок в Пскове

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-22T10:36:46+03:00

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Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе предприятия, компания «Титан-Полимер» прошла установленную законом процедуру и получила от администрации Псковского района разрешение на первый этап строительства объектов завода по производству БОПЭТ-пленок. Накануне этого проектная документация завода «Титан-Полимер» получила положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Псковской области».

Проект подготовила одна из крупнейших организаций России, занимающаяся комплексным проектированием нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий - проектный химико-технологический институт «Полихимсервис»,

Подготовка к строительно-монтажным работам на площадке будущего завода по производству БОПЭТ-пленок уже начата: огорожен участок, возводится блочное здание для размещения проектной группы. Объявлен тендер на работы нулевого цикла, которые предполагают установку и заливку фундамента.

ИСТОЧНИК KP.RU