Директор мусороперерабатывающего завода Псковской области: вывоз сортированных отходов должен стоить меньше

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-22T12:55:44+03:00

Он также предложил, по примеру Европы, ввести депозитную систему на сбор пластика

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Глава мусоропереработывающего завода «СпецТрансКом» , расположенного в Псковской области, Андрей Папчук заявил о том, что вывоз отсортированных отходов должен стоить меньше, чем работа со смешанным мусором. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, подобным мнением директор поделился на встрече с журналистами 22 ноября.

Он также предложил, вдохновившись европейским примером, ввести депозитную систему сбора пластиковых отходов. В этом случае в стоимость каждого товара на прилавке будет закладываться некая сумма, которую можно будет вернуть, сдав бутылку в специальный автомат.

Андрей Папчук рассказал, что в сутки из Пскова и прилежащего района, на завод приводят 200-250 тонн мусора. Переработать из этого количества можно лишь 5%. При этом малая часть отходов — сортированный мусор. Но по словам директора «СпецТрансКома», и в сетчатые контейнеры для пластика жители региона кладут лишние отходы.

ИСТОЧНИК KP.RU