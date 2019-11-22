2019-11-22T12:55:44+03:00
Общество

Директор мусороперерабатывающего завода Псковской области: вывоз сортированных отходов должен стоить меньше

Он также предложил, по примеру Европы, ввести депозитную систему на сбор пластика
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Из Псковского района и Пскова на «СпецТрансКом» привозят 250 тонн мусора ежедневно.Из Псковского района и Пскова на «СпецТрансКом» привозят 250 тонн мусора ежедневно.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Глава мусоропереработывающего завода «СпецТрансКом» , расположенного в Псковской области, Андрей Папчук заявил о том, что вывоз отсортированных отходов должен стоить меньше, чем работа со смешанным мусором. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, подобным мнением директор поделился на встрече с журналистами 22 ноября.

Он также предложил, вдохновившись европейским примером, ввести депозитную систему сбора пластиковых отходов. В этом случае в стоимость каждого товара на прилавке будет закладываться некая сумма, которую можно будет вернуть, сдав бутылку в специальный автомат.

Андрей Папчук рассказал, что в сутки из Пскова и прилежащего района, на завод приводят 200-250 тонн мусора. Переработать из этого количества можно лишь 5%. При этом малая часть отходов — сортированный мусор. Но по словам директора «СпецТрансКома», и в сетчатые контейнеры для пластика жители региона кладут лишние отходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области целесообразно поставить предприятие по переработке отходов - Герман Петрушко
Псковская область стала одним из лидеров по числу населённых пунктов, охваченных вывозом мусора
Конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с ТКО проведут в Псковской области
Около 9 миллионов потратят на рекультивацию свалок в 5 районах Псковской области
В Псковской области бульдозерами раздавили 20 тонн груш
В буфетах псковских школ планируют запретить продажу чипсов и лимонада
Глава Новоржевского района яблочница Софья Пугачева решила упразднить отдел сельского хозяйства
Названы причины увеличения интервалов на городских маршрутах по вечерам в Пскове
«Титан-Полимеру» дали разрешение на строительство завода БОПЭТ-пленок в Пскове
Глава Пскова Елена Полонская вступит в должность 25 ноября
Школьник из Пскова стал лучшим в гончарном деле на Национальном чемпионате «Абилимпикс»
В 2020 году в Пскове стартует реконструкция Гельдтовой бани
До 7 лет тюрьмы грозит великолучанам за вымогательство и угрозы сжечь чужую иномарку
В Псков идут минусовые температуры
Двум сутенёрам из Великих Лук грозит тюрьма за организацию работы проституток
Прокуратура Псковской области проверит ситуацию с исчезнувшей за месяц дорожной разметкой в центре города
В Пскове на скамье подсудимых за хранение и продажу огнестрельного оружия оказался военнослужащий
Великолукский агрохолдинг выпустил на 220 тысяч тонн свинины больше, чем в прошлом году
Скончался псковский педагог Сергей Бельгесов
Плесень и фекалии в номерах: Туроператор испортил отдых псковской семьи
На улице Новосёлов в Пскове установили детскую площадку за 830 тысяч
Банк «Открытие» и «Открытие Брокер» создали фабрику финансовых решений
Губернатор Псковской области сломал стереотипы о чиновниках на телеканале «Спас»
Ушла из жизни Людмила Чернышева, бывший директор ДЮСШ «Гармония»
В Пскове пройдет слет социальных предпринимателей "Создаем перспективы"