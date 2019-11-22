2019-11-22T13:37:11+03:00
Общество

Глава Новоржевского района яблочница Софья Пугачева решила упразднить отдел сельского хозяйства

Новую структуру администрации не поддержали депутаты районного собрания
Василиса Алексеева
Поделиться:
Фото informpskov.ruФото informpskov.ru
Изменить размер текста:

Глава Новоржевского района предложила упразднить отдел сельского хозяйства в администрации своего сельского района.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», вопрос о новой структуре администрации рассматривался на сессии 22 ноября .

Глава района, яблочница Софья Пугачева в новой администрации Новоржевского района предложила убрать отдел сельского хозяйства, объединив его с другим.

- Район только на сельском хозяйстве и держится!- с возмущением откликнулись на инициативу депутаты районного собрания.

После жаркой дискуссии депутаты приняли решение новую структуры администрации не утверждать и перенести этот вопрос на ближайшую сессию, которая должна состояться 29 ноября.

Недовольство народных избранников также вызвало отсутствие грейдерования сельских дорог в четвертом квартале этого года и объемы заготовленного к отопительному сезону топлива. В частности, депутаты интересовались тендером на заготовку дров.

- На некоторых котельных до 30 дней, - напомнили главе района о запасах депутаты.

Софья Пугачева заверила, что район к отопительному сезону готов и добавила: «Если вы баламутить народ не будете».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области целесообразно поставить предприятие по переработке отходов - Герман Петрушко
Псковская область стала одним из лидеров по числу населённых пунктов, охваченных вывозом мусора
Конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с ТКО проведут в Псковской области
Около 9 миллионов потратят на рекультивацию свалок в 5 районах Псковской области
В Псковской области бульдозерами раздавили 20 тонн груш
В буфетах псковских школ планируют запретить продажу чипсов и лимонада
Директор мусороперерабатывающего завода Псковской области: вывоз сортированных отходов должен стоить меньше
Названы причины увеличения интервалов на городских маршрутах по вечерам в Пскове
«Титан-Полимеру» дали разрешение на строительство завода БОПЭТ-пленок в Пскове
Глава Пскова Елена Полонская вступит в должность 25 ноября
Школьник из Пскова стал лучшим в гончарном деле на Национальном чемпионате «Абилимпикс»
В 2020 году в Пскове стартует реконструкция Гельдтовой бани
До 7 лет тюрьмы грозит великолучанам за вымогательство и угрозы сжечь чужую иномарку
В Псков идут минусовые температуры
Двум сутенёрам из Великих Лук грозит тюрьма за организацию работы проституток
Прокуратура Псковской области проверит ситуацию с исчезнувшей за месяц дорожной разметкой в центре города
В Пскове на скамье подсудимых за хранение и продажу огнестрельного оружия оказался военнослужащий
Великолукский агрохолдинг выпустил на 220 тысяч тонн свинины больше, чем в прошлом году
Скончался псковский педагог Сергей Бельгесов
Плесень и фекалии в номерах: Туроператор испортил отдых псковской семьи
На улице Новосёлов в Пскове установили детскую площадку за 830 тысяч
Банк «Открытие» и «Открытие Брокер» создали фабрику финансовых решений
Губернатор Псковской области сломал стереотипы о чиновниках на телеканале «Спас»
Ушла из жизни Людмила Чернышева, бывший директор ДЮСШ «Гармония»
В Пскове пройдет слет социальных предпринимателей "Создаем перспективы"