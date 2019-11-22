Глава Новоржевского района яблочница Софья Пугачева решила упразднить отдел сельского хозяйства

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-22T13:37:11+03:00

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Глава Новоржевского района предложила упразднить отдел сельского хозяйства в администрации своего сельского района.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», вопрос о новой структуре администрации рассматривался на сессии 22 ноября .

Глава района, яблочница Софья Пугачева в новой администрации Новоржевского района предложила убрать отдел сельского хозяйства, объединив его с другим.

- Район только на сельском хозяйстве и держится!- с возмущением откликнулись на инициативу депутаты районного собрания.

После жаркой дискуссии депутаты приняли решение новую структуры администрации не утверждать и перенести этот вопрос на ближайшую сессию, которая должна состояться 29 ноября.

Недовольство народных избранников также вызвало отсутствие грейдерования сельских дорог в четвертом квартале этого года и объемы заготовленного к отопительному сезону топлива. В частности, депутаты интересовались тендером на заготовку дров.

- На некоторых котельных до 30 дней, - напомнили главе района о запасах депутаты.

Софья Пугачева заверила, что район к отопительному сезону готов и добавила: «Если вы баламутить народ не будете».

ИСТОЧНИК KP.RU