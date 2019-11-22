В Псковской области бульдозерами раздавили 20 тонн груш

СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-22T13:58:29+03:00

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В Псковской области на полигоне твёрдых бытовых отходов бульдозерами раздавили 20 тонн груш. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, плоды пытались незаконно перевезти через границу Российской Федерации с Республикой Беларусь.

Автомобиль, в котором перевозили груши, сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области остановили в Себежском районе вблизи деревни Чёрная Грязь. Оказалось, что водитель транспорта решил обогнуть пост фитосанитарного контроля, чтобы избежать лишних вопросов псковских сотрудников Россельхознадзора.

Водитель не смог предоставить документы, подтверждающие, что груши безопасны.

О проблемах с грузом автомобилист знал. На деревянных ящиках, в которые были уложены свежие груши, отсутствовала какая-либо маркировка. Не оказалось у водителя и ветеринарных сертификатов и сопроводительных документов на товар. Груши изъяли.

19 ноября в Себеже весь груз уничтожили механическим путём. В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU