Около 9 миллионов потратят на рекультивацию свалок в 5 районах Псковской области
Около 9 миллионов рублей планируется потратить на рекультивацию полигонов твёрдых бытовых отходов на территории 5 районов Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, работы по экологическому и экономическому восстановлению свалки после её закрытия будет финансировать региональный бюджет.
Однако для завершения всех запланированных процессов Псковской области всё-таки придётся попросить материальной поддержки у федерального центра.
- Процесс рекультивации требует серьёзных вложений, - заявил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.
По его словам, подобные мероприятия пройдут в Куньинском, Локнянском, Палкинском, Стругокрасненском и Усвятском районах.
КСТАТИ
Экологическое восстановление мусорного полигона в областном центре обошлось региону в 250 миллионов. Планируется, что рекультивация в районах может потребовать 70 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU