2019-11-22T14:24:48+03:00
Общество

Около 9 миллионов потратят на рекультивацию свалок в 5 районах Псковской области

Эти деньги выделят из регионального бюджета
Егор ТИМОФЕЕВ
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Часть средств на рекультивацию свалок будут просить у федерального центра.Часть средств на рекультивацию свалок будут просить у федерального центра.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Около 9 миллионов рублей планируется потратить на рекультивацию полигонов твёрдых бытовых отходов на территории 5 районов Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, работы по экологическому и экономическому восстановлению свалки после её закрытия будет финансировать региональный бюджет.

Однако для завершения всех запланированных процессов Псковской области всё-таки придётся попросить материальной поддержки у федерального центра.

- Процесс рекультивации требует серьёзных вложений, - заявил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

По его словам, подобные мероприятия пройдут в Куньинском, Локнянском, Палкинском, Стругокрасненском и Усвятском районах.

КСТАТИ

Экологическое восстановление мусорного полигона в областном центре обошлось региону в 250 миллионов. Планируется, что рекультивация в районах может потребовать 70 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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