Конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с ТКО проведут в Псковской области

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-22T14:28:57+03:00

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На следующей неделе в регионе планируют провести конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с ТКО, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Грахова.

В схеме будут отражены проектируемые сейчас экотехнопарки. Появятся там также отметки о пяти полигонах в разных районах области, где в следующем году планируется сделать рекультивацию. Сергей Грахов отметил, что новую схему выложат в общий доступ для общественного обсуждения.

-Мы готовы рассматривать конструктивные предложения, а не просто «Баба Яга против!, — сказал чиновник. и призвал всех к обсуждению этой схемы, которая позволит максимально очистить от мусора все районы.

ИСТОЧНИК KP.RU