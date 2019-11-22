Конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с ТКО проведут в Псковской области
На следующей неделе в регионе планируют провести конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с ТКО, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Грахова.
В схеме будут отражены проектируемые сейчас экотехнопарки. Появятся там также отметки о пяти полигонах в разных районах области, где в следующем году планируется сделать рекультивацию. Сергей Грахов отметил, что новую схему выложат в общий доступ для общественного обсуждения.
-Мы готовы рассматривать конструктивные предложения, а не просто «Баба Яга против!, — сказал чиновник. и призвал всех к обсуждению этой схемы, которая позволит максимально очистить от мусора все районы.
ИСТОЧНИК KP.RU