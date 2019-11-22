Псковская область стала одним из лидеров по числу населённых пунктов, охваченных вывозом мусора

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-22T14:46:35+03:00

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Псковская область попала в число регионов-лидеров по количеству населённых пунктов, охваченных вывозом мусора. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, наш регион занял второе место, уступив лишь Тверской области.

Положительную тенденцию отметил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Его слова подтвердил директор компании «Экопром» Сергей Пайст. Он напомнил, что на старте мусорной реформы твёрдые коммунальные отходы вывозили из 303 населённых пунктов. Теперь — из 2 тысяч. Сейчас услугой охвачены 550 тысяч жителей региона.

- Необходимо, чтобы услугой были охвачены 630 тысяч человек. В 2020 году мы постараемся добраться до всех населенных пунктов и понять, а если ли там вообще население, и поточнее подбить цифру, - подытожил директор регионального оператора по обращению с ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU