2019-11-22T16:09:34+03:00
Общество

Серьезно пострадавшие в ДТП под Псковом сестры Долженко идут на поправку

Семья Долженко благодарит псковичей за поддержку
Василиса Алексеева
Поделиться:
Фото: "ВКонтакте".Фото: "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков, Алиса и Мирослава Долженко чувствуют себя хорошо и идут на поправку. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети родственница девочек.

«Миру в скором времени заберем уже домой», - написала женщина. - «Она молодец, сильная! Приняла и вынесла всё стойко! Чувствует себя хорошо, разговаривает, смеётся, очень рада, что ей разрешили вчера поесть фруктов. Конечно, хочет поскорее уже домой».

Алиса — средняя сестра, как сообщается в посте, также чувствует себя лучше.

«Ей, конечно, нелегко ещё, переломы и травмы головы дают о себе знать, но в целом все хорошо! Пока ей трудно разговаривать, но общается, очень переживает за сестёр», - сказано в сообщении.

Старшая девочка София пострадала больше всех из детей. 14 ноября на медицинском вертолете ее перевезли во Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России.

«Врачи говорят, что состояние у неё стабильно тяжелое без ухудшений. Она уже не в коме, а в состоянии сопор. Она открывает и закрывает глаза, бабушка с дядей замечали, что фиксирует взгляд. Сгибает руки и ноги. Шевелит губами. Помимо травмы шейного отдела позвоночника обследование показало перелом ключицы и ноги. Она находится в руках профессионалов, поэтому мы верим и знаем, что скоро (может не так скоро как хотелось бы) она вернется к обычной жизни», поделились родственница девочек.

Также во всех своих постах родные семьи благодарят псковичей за оказанную помощь и поддержку.

«Спасибо всем всем родным и близким, друзьям и знакомым, коллегам и просто неравнодушным людям за то, что интересуетесь судьбой девочек! Спасибо за вашу поддержку и заботу, за ваши молитвы! Спасибо лечащим врачам и медперсоналу! Благодаря Вам у девочек будет возможность полноценной реабилитации, возможность ещё больше радоваться жизни и ценить каждый ее момент, ценить дружбу и видеть сколько добрых отзывчивых людей вокруг нас."

Страшное ДТП произошло 3 ноября. В нем погибли родители девочек- Глеб и Мария Долженко. После трагедии был открыт частный сбор денег в поддержку выживших сестер Долженко, далее к нему подключился Благотворительный Фонд равноапостольной княгини Ольги. Поддержку оказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как помочь сестрам Долженко, читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый интерактивный парк на базе стадиона "Электрон" появится в Пскове
За чашечкой чая губернатор Псковской области побеседовал с многодетными мамами
В Псковской области целесообразно поставить предприятие по переработке отходов - Герман Петрушко
Псковская область стала одним из лидеров по числу населённых пунктов, охваченных вывозом мусора
Конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с ТКО проведут в Псковской области
Около 9 миллионов потратят на рекультивацию свалок в 5 районах Псковской области
В Псковской области бульдозерами раздавили 20 тонн груш
В буфетах псковских школ планируют запретить продажу чипсов и лимонада
Глава Новоржевского района яблочница Софья Пугачева решила упразднить отдел сельского хозяйства
Директор мусороперерабатывающего завода Псковской области: вывоз сортированных отходов должен стоить меньше
Названы причины увеличения интервалов на городских маршрутах по вечерам в Пскове
«Титан-Полимеру» дали разрешение на строительство завода БОПЭТ-пленок в Пскове
Глава Пскова Елена Полонская вступит в должность 25 ноября
Школьник из Пскова стал лучшим в гончарном деле на Национальном чемпионате «Абилимпикс»
В 2020 году в Пскове стартует реконструкция Гельдтовой бани
До 7 лет тюрьмы грозит великолучанам за вымогательство и угрозы сжечь чужую иномарку
В Псков идут минусовые температуры
Двум сутенёрам из Великих Лук грозит тюрьма за организацию работы проституток
Прокуратура Псковской области проверит ситуацию с исчезнувшей за месяц дорожной разметкой в центре города
В Пскове на скамье подсудимых за хранение и продажу огнестрельного оружия оказался военнослужащий
Великолукский агрохолдинг выпустил на 220 тысяч тонн свинины больше, чем в прошлом году
Скончался псковский педагог Сергей Бельгесов
Плесень и фекалии в номерах: Туроператор испортил отдых псковской семьи
На улице Новосёлов в Пскове установили детскую площадку за 830 тысяч
Банк «Открытие» и «Открытие Брокер» создали фабрику финансовых решений
Губернатор Псковской области сломал стереотипы о чиновниках на телеканале «Спас»
Ушла из жизни Людмила Чернышева, бывший директор ДЮСШ «Гармония»
В Пскове пройдет слет социальных предпринимателей "Создаем перспективы"