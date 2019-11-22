Серьезно пострадавшие в ДТП под Псковом сестры Долженко идут на поправку

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-22T16:09:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков, Алиса и Мирослава Долженко чувствуют себя хорошо и идут на поправку. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети родственница девочек.

«Миру в скором времени заберем уже домой», - написала женщина. - «Она молодец, сильная! Приняла и вынесла всё стойко! Чувствует себя хорошо, разговаривает, смеётся, очень рада, что ей разрешили вчера поесть фруктов. Конечно, хочет поскорее уже домой».

Алиса — средняя сестра, как сообщается в посте, также чувствует себя лучше.

«Ей, конечно, нелегко ещё, переломы и травмы головы дают о себе знать, но в целом все хорошо! Пока ей трудно разговаривать, но общается, очень переживает за сестёр», - сказано в сообщении.

Старшая девочка София пострадала больше всех из детей. 14 ноября на медицинском вертолете ее перевезли во Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России.

«Врачи говорят, что состояние у неё стабильно тяжелое без ухудшений. Она уже не в коме, а в состоянии сопор. Она открывает и закрывает глаза, бабушка с дядей замечали, что фиксирует взгляд. Сгибает руки и ноги. Шевелит губами. Помимо травмы шейного отдела позвоночника обследование показало перелом ключицы и ноги. Она находится в руках профессионалов, поэтому мы верим и знаем, что скоро (может не так скоро как хотелось бы) она вернется к обычной жизни», поделились родственница девочек.

Также во всех своих постах родные семьи благодарят псковичей за оказанную помощь и поддержку.

«Спасибо всем всем родным и близким, друзьям и знакомым, коллегам и просто неравнодушным людям за то, что интересуетесь судьбой девочек! Спасибо за вашу поддержку и заботу, за ваши молитвы! Спасибо лечащим врачам и медперсоналу! Благодаря Вам у девочек будет возможность полноценной реабилитации, возможность ещё больше радоваться жизни и ценить каждый ее момент, ценить дружбу и видеть сколько добрых отзывчивых людей вокруг нас."

Страшное ДТП произошло 3 ноября. В нем погибли родители девочек- Глеб и Мария Долженко. После трагедии был открыт частный сбор денег в поддержку выживших сестер Долженко, далее к нему подключился Благотворительный Фонд равноапостольной княгини Ольги. Поддержку оказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как помочь сестрам Долженко, читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU