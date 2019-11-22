2019-11-22T17:49:27+03:00
Общество

За чашечкой чая губернатор Псковской области побеседовал с многодетными мамами

С гостьями Михаил Ведерников обсудил меры поддержки материнства и детства
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
В неформальной обстановке глава региона пообщался с многодетными мамами.В неформальной обстановке глава региона пообщался с многодетными мамами.
Изменить размер текста:

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников за чашкой чая в своём кабинете побеседовал с многодетными матерями, живущими в регионе. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, встречу с жительницами региона глава провёл в преддверии празднования Дня матери.

Псковички, воспитывающие приёмных и усыновлённых детей, а также участницы Всероссийского конкурса «Семья года» в неформальной обстановке побеседовали с Михаилом Ведерниковым. Губернатор признался, что и сам является многодетным отцом, поэтому представляет, с какими проблемами приходится сталкиваться семьям, в которых больше двух детей. Но отметил, что рад, что число многодетных мам в регионе за 5 лет возросло на 17%.

Жительницы региона интересовались программой «Подарок новорождённому», а также вопросами расширения использования регионального материнского капитала, малым количеством детских и спортивных площадок, созданием региональной награды для многодетных родителей, проблемами медобслуживания, сортировки мусора и многими другими.

- Проработаем и проанализируем все поступившие пожелания и предложения. Мы будем стараться сделать так, чтобы вам жилось легче, - подытожил Михаил Ведерникови и поблагодарил женщин за воспитание подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый интерактивный парк на базе стадиона "Электрон" появится в Пскове
Серьезно пострадавшие в ДТП под Псковом сестры Долженко идут на поправку
В Псковской области целесообразно поставить предприятие по переработке отходов - Герман Петрушко
Псковская область стала одним из лидеров по числу населённых пунктов, охваченных вывозом мусора
Конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с ТКО проведут в Псковской области
Около 9 миллионов потратят на рекультивацию свалок в 5 районах Псковской области
В Псковской области бульдозерами раздавили 20 тонн груш
В буфетах псковских школ планируют запретить продажу чипсов и лимонада
Глава Новоржевского района яблочница Софья Пугачева решила упразднить отдел сельского хозяйства
Директор мусороперерабатывающего завода Псковской области: вывоз сортированных отходов должен стоить меньше
Названы причины увеличения интервалов на городских маршрутах по вечерам в Пскове
«Титан-Полимеру» дали разрешение на строительство завода БОПЭТ-пленок в Пскове
Глава Пскова Елена Полонская вступит в должность 25 ноября
Школьник из Пскова стал лучшим в гончарном деле на Национальном чемпионате «Абилимпикс»
В 2020 году в Пскове стартует реконструкция Гельдтовой бани
До 7 лет тюрьмы грозит великолучанам за вымогательство и угрозы сжечь чужую иномарку
В Псков идут минусовые температуры
Двум сутенёрам из Великих Лук грозит тюрьма за организацию работы проституток
Прокуратура Псковской области проверит ситуацию с исчезнувшей за месяц дорожной разметкой в центре города
В Пскове на скамье подсудимых за хранение и продажу огнестрельного оружия оказался военнослужащий
Великолукский агрохолдинг выпустил на 220 тысяч тонн свинины больше, чем в прошлом году
Скончался псковский педагог Сергей Бельгесов
Плесень и фекалии в номерах: Туроператор испортил отдых псковской семьи
На улице Новосёлов в Пскове установили детскую площадку за 830 тысяч
Банк «Открытие» и «Открытие Брокер» создали фабрику финансовых решений
Губернатор Псковской области сломал стереотипы о чиновниках на телеканале «Спас»
Ушла из жизни Людмила Чернышева, бывший директор ДЮСШ «Гармония»
В Пскове пройдет слет социальных предпринимателей "Создаем перспективы"