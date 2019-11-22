За чашечкой чая губернатор Псковской области побеседовал с многодетными мамами

СЕГОДНЯ 17:49 2019-11-22T17:49:27+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников за чашкой чая в своём кабинете побеседовал с многодетными матерями, живущими в регионе. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, встречу с жительницами региона глава провёл в преддверии празднования Дня матери.

Псковички, воспитывающие приёмных и усыновлённых детей, а также участницы Всероссийского конкурса «Семья года» в неформальной обстановке побеседовали с Михаилом Ведерниковым. Губернатор признался, что и сам является многодетным отцом, поэтому представляет, с какими проблемами приходится сталкиваться семьям, в которых больше двух детей. Но отметил, что рад, что число многодетных мам в регионе за 5 лет возросло на 17%.

Жительницы региона интересовались программой «Подарок новорождённому», а также вопросами расширения использования регионального материнского капитала, малым количеством детских и спортивных площадок, созданием региональной награды для многодетных родителей, проблемами медобслуживания, сортировки мусора и многими другими.

- Проработаем и проанализируем все поступившие пожелания и предложения. Мы будем стараться сделать так, чтобы вам жилось легче, - подытожил Михаил Ведерникови и поблагодарил женщин за воспитание подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU