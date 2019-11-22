Новый интерактивный парк на базе стадиона "Электрон" появится в Пскове

СЕГОДНЯ 18:05 2019-11-22T20:08:23+03:00

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Строительство исторического парка «Россия — моя история» в Пскове обсудили глава региона Михаил Ведерников и Митрополит Псковский и Порховский Тихон. Встреча состоялась в Печорах, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области.

Исторический парк «Россия — моя история», который является интерактивным музеем, войдет в состав гуманитарно-спортивного центра, куда включены новая гребная база, стадион «Электрон», культурно-просветительские пространства. Также по проекту построят гостиницу и предусмотрят места для предприятий общепита.

Уже сейчас уточняются границы охранной зоны храма Жен-мироносиц, что позволит проводить работы на Степановском лужке. Михаил Ведерников поручил сделать это быстрее, не затягивать.

Энергетики уже обсудили планы по перемещению линий электропередач. До нового года будут оформлены земельные участки под строительство.

Митрополит Тихон отметил, что парк должен быть большим общественным пространством, где горожане смогут хорошо проводить время. А также предложил сделать там большую городскую площадь, на которой можно проводить различные мероприятия.

- Тогда во время праздников не надо будет перекрывать центральные улицы Пскова, — сказал Владыка. Михаил Ведерников поддержал это предложение. Архитекторы должны будут пересмотреть расположение объектов на территории.

Назовут территорию именем князя Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU