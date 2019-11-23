По программе «Мир без слёз» Детская областная клиническая больница получила 3 млн рублей на новое оборудование

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-23T11:26:43+03:00

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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» Псковская детская областная клиническая больница получила от банка ВТБ сертификат на сумму 3 млн рублей. На эти средства медучреждение приобретет высокотехнологичное оборудование — наркозно-дыхательный аппарат и инфузионные шприцевые насосы.

Главный врач детской областной клинической больницы Аркадий Гохман выразил благодарность ВТБ за возможность участия в программе и рассказал, какое оборудование появится в учреждении.

- Сегодня в России реализуется национальный проект по здравоохранению, в рамках которого наша больница получила крупные денежные средства. Бизнес также внес свою лепту. Благодаря программе ВТБ сегодня мы получили сертификат на сумму 3 миллиона рублей. На эти средства больница приобретет наркозно-дыхательный аппарат, который крайне необходим нашим пациентам, - сказал он.

Представитель больницы отдельно поблагодарил организаторов за праздник, который прошел для маленьких пациентов. Популярные герои мультсериала «Маша и Медведь» показали детям интерактивный спектакль, создав атмосферу добра и улыбок. Каждый ребенок получил памятный подарок — сундучок с набором для рисования.

В мероприятии принял участие Юрий Левченко, старший вице-президент банка ВТБ.

-ВТБ с 2008 года работает в Псковской области. На протяжении более 10 лет мы не только продуктивно взаимодействуем с клиентами, но и поддерживаем значимые общественные инициативы. Содействие российскому детскому здравоохранению остается одним из приоритетных направлений корпоративной культуры банка. Наша стратегическая задача — развитие бренда ВТБ как социально-ответственного финансового института. Мы благодарны каждому нашему партнеру за эффективное сотрудничество и возможность быть причастными к важному делу в масштабах целой страны, — отметил Юрий Левченко.

-Медицина — это та область, где усовершенствование технологий постоянно диктует новые требования к оснащению и методам лечения. За 16 лет существования программы благотворительная поддержка оказана сотням больниц по всей России. На врученные средства руководство больниц приобретает современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет ежегодно спасать тысячи детских жизней, - напомнил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

КОНКРЕТНО

«Мир без слёз» — собственная благотворительная программа ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году запланировано 25 акций — 4 в московских больницах и 21 мероприятие в регионах. За 16 лет действия программы «Мир без слёз» помощь получили сотни детских больниц по всей России. В 2019 году ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в два раза больше, чем в 2018 году.

Детская областная клиническая больница Псковской области является многопрофильным лечебным учреждением. В составе учреждения функционирует 3 стационарных отделения и детская консультативная поликлиника.

ИСТОЧНИК KP.RU