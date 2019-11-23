Победителем в областном конкурсе социального предпринимательства стал пятнадцатилетний пскович

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-23T12:00:31+03:00

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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", в Пскове получили награды наградили победители регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства.

Наградами отметили девять лучших социальных проектов, а всего в областном отборе участвовало 29 заявок. организаторы конкурса выделили проекты по уходу за тяжелобольными детьми, помощи пенсионерам, в сфере дополнительного образования и воспитания детей, социального туризма, в культурно-просветительской ,экологической сфере.

Сам юным победителем стал пятнадцатилетний Максим Осипенко. Его проект «Let’s create» победил в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья». В прошлом году Максим стал победителем регионального этапа соревнований «WorldSkills junior», сейчас проводит мастер-классы для школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU