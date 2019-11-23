Детский фонд просит псковичей помочь одеждой и обувью студенту Псковского колледжа

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-23T12:39:49+03:00

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- Друзья, очень нужна ваша помощь! - призывают сотрудники Фонда на своей странице в "Инстаграме".

Парню 17 лет, он худой, рост около 165 см. Он очень нуждается в теплых вещах, но складе благотворительной организации нет подходящей одежды на подростка.

- У него совсем нет тёплых вещей! У мальчика даже нет собственного рюкзака, с которым он может ходить на учёбу. Приходится одалживать рюкзак у друга. Всё лето мальчик работал, чтобы как-то прокормить себя. Сейчас совмещать учёбу и работу тяжело, - написали сотрудники фонда.

Подходящие вещей в хорошем состоянии, которыми вы готовы поделиться, можно приносить в Детский фонд в Пскове, на ул. Я. Фабрициуса, д. 2А, к.15 по будням с 9 до 17 часов.

Также можно через страницу фонда с "Инстаграме" связаться с социальным педагогом мальчика, чтобы уточнить точный размер обуви и другие детали.

Кроме того Детский фонд отмечает, что будет рад всей обуви на мальчиков от 37 до 45 размеров.

- Это самый дефицит на нашем складе. Просьб одеть мальчиков такого возраста очень много, - отмечают в благотворительной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU