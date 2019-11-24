2019-11-24T12:09:18+03:00
Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичек с Днем матери

Накануне праздника многодетные мамы попали к губернатору на чаепитие
Василиса Алексеева
Поделиться:
Многодетные мамы пили чай с губернатором.Многодетные мамы пили чай с губернатором.
Изменить размер текста:

Губернатор накануне Дня Матери встретился с многодетными мамами Псковской области . По окончании встречи он выложил эмоциональный пост в своем "Инстаграме".

Михаил Ведерников написал, что "наши женщины умеют удивить! Опекунство над 10 детьми, семья с 7 ребятами, которые добиваются высоких успехов в учёбе и спорте, 5 детей."

Глава региона отметил, что у него трое детей и, он представляет как трудно в большой семье сохранять гармонию, порядок и уют. А мамам всё успевать.

"Однако они не просто справляются, но и находят время на новые инициативы, участие в конкурсах, беспокоятся о других многодетных семьях нашего региона. Такие люди действительно вдохновляют , - написал губернатор и добавил, что на встрече решили продумать другие виды использования регионального материнского капитала. В качестве вариантов возможны приобретение автотранспорта , ремонт в жилых помещениях или субсидирование процентной ставки по кредитам.

"Спасибо за тёплую и душевную встречу! Всех наших дорогих мам поздравляю с День матери. Спасибо за вашу любовь, терпение и заботу!!!" - завершил пост Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковичам показали проект нового завода "Титан-Полимер"
Пьяную автоледи выявили полицейские в Пскове
Детский фонд просит псковичей помочь одеждой и обувью студенту Псковского колледжа
Победителем в областном конкурсе социального предпринимательства стал пятнадцатилетний пскович
По программе «Мир без слёз» Детская областная клиническая больница получила 3 млн рублей на новое оборудование
Новый интерактивный парк на базе стадиона "Электрон" появится в Пскове
За чашечкой чая губернатор Псковской области побеседовал с многодетными мамами
Серьезно пострадавшие в ДТП под Псковом сестры Долженко идут на поправку
В Псковской области целесообразно поставить предприятие по переработке отходов - Герман Петрушко
Псковская область стала одним из лидеров по числу населённых пунктов, охваченных вывозом мусора
Конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с ТКО проведут в Псковской области
Около 9 миллионов потратят на рекультивацию свалок в 5 районах Псковской области
В Псковской области бульдозерами раздавили 20 тонн груш
В буфетах псковских школ планируют запретить продажу чипсов и лимонада