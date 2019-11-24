Михаил Ведерников поздравил псковичек с Днем матери

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-24T12:09:18+03:00

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Губернатор накануне Дня Матери встретился с многодетными мамами Псковской области . По окончании встречи он выложил эмоциональный пост в своем "Инстаграме".

Михаил Ведерников написал, что "наши женщины умеют удивить! Опекунство над 10 детьми, семья с 7 ребятами, которые добиваются высоких успехов в учёбе и спорте, 5 детей."

Глава региона отметил, что у него трое детей и, он представляет как трудно в большой семье сохранять гармонию, порядок и уют. А мамам всё успевать.

"Однако они не просто справляются, но и находят время на новые инициативы, участие в конкурсах, беспокоятся о других многодетных семьях нашего региона. Такие люди действительно вдохновляют , - написал губернатор и добавил, что на встрече решили продумать другие виды использования регионального материнского капитала. В качестве вариантов возможны приобретение автотранспорта , ремонт в жилых помещениях или субсидирование процентной ставки по кредитам.

"Спасибо за тёплую и душевную встречу! Всех наших дорогих мам поздравляю с День матери. Спасибо за вашу любовь, терпение и заботу!!!" - завершил пост Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU