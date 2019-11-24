Пьяную автоледи выявили полицейские в Пскове

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-24T13:46:35+03:00

Дама уже попадаласьв нетрезвом виде за рулем стражам порядка

Изменить размер текста: A A

В Пскове ночью 22 ноября на улице Труда внимание дорожных полицейских привлек автомобиль "Форд Фокус", они решили проверить документы у водителя.

Как рассказали "Комсомольской правде - Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за рулем иномарки находилась 40-летняя женщина. У автоледи имелись признаки алкогольного опьянения.

В ходе проверки выяснилось, что дама уже привлекалась к административной ответственности заезду в нетрезвом виде. Это ей не помешало снова сесть за руль автомобиля нетрезвой.

Водитель сама призналась, что пила. По факту полиция проводит проверку.

Пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU