Пьяную автоледи выявили полицейские в Пскове
В Пскове ночью 22 ноября на улице Труда внимание дорожных полицейских привлек автомобиль "Форд Фокус", они решили проверить документы у водителя.
Как рассказали "Комсомольской правде - Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за рулем иномарки находилась 40-летняя женщина. У автоледи имелись признаки алкогольного опьянения.
В ходе проверки выяснилось, что дама уже привлекалась к административной ответственности заезду в нетрезвом виде. Это ей не помешало снова сесть за руль автомобиля нетрезвой.
Водитель сама призналась, что пила. По факту полиция проводит проверку.
Пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации привлекаются к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU