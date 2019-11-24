2019-11-24T14:07:16+03:00
Общество

Псковичам показали проект нового завода "Титан-Полимер"

Проект показали в день 30-летия компании "Титан"
Василиса Алексеева
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Проект прошел экспертизы.Проект прошел экспертизы.
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Псковичам представили проект первого этапа строительства завода «Титан-Полимер» по производству БОПЭТ-плёнки, об этом "Комсомольской правде-Псков" сообщили в Псковском агентстве информации. Завод возведут на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе.

Проект нового предприятия увидели представители общественных организаций, регионального отделения Общероссийского народного фронта и политических партий на встрече, которая проходит 24 ноября в Пскове.

Сегодня группе компаний «Титан» исполняется 30 лет, в честь юбилея проходят масштабные торжества в Омске, куда приглашены партнёры холдинга из Японии, Германии, Прибалтики, стран Африки, сообщил директор завода Герман Петрушко .

Затем руководитель напомнил, что на производстве БОПЭТ-плёнки откроют 330 рабочих мест, ещё три тысяч человек смогут трудоустроится в смешанных отраслях, поскольку заводу нужны будут и поддоны, и втулки для продукции. Уже сейчас идут переговоры с псковскими компаниями, а в ПсковГУ планируется подготовка кадров для производства.

Производство плёнки будет безотходным, с несколькими этапами экологического контроля, включая очистку сточных вод. Петрушко сообщил, что инженеры «Титан-Полимера» вместе со специалистами компании Dornier подготовили ряд технических новаций, которые уже сейчас выходят в массовое производство. Он также сообщил присутствующим, что предприятие прошёл экспертизу, готово экологическое разрешение.

КОНКРЕТНО

Инвестиции составят 8,5 млрд рублей, а сумма налогов до 2033 года оценивается в 24 млрд рублей. Планируется, что предприятие заработает в 2021 году. Из 72 тысяч тонн продукции примерно 35 – 40 тысяч тонн будут уходить в страны дальнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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