2019-11-25T10:11:30+03:00
Происшествия

Уголовное дело координатора «Открытой России» в Пскове направили в суд

До 20 лет лишения свободы грозит супругам Милушкиным за сбыт наркотиков
Максим Дмитриев
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Судебное заседание пройдет в ближайшие 14 дней.Судебное заседание пройдет в ближайшие 14 дней.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уголовное дело супругов из Пскова направлено в суд. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной прокуратуре, они обвиняются в незаконном сбыте психотропных веществ в крупном размере.

Следствие установило, что в 2011 году один из супругов продал амфетамин, и в январе 2019 года по предварительному сговору с женой также торговал наркотиками.

Кроме того, мужчина обвиняется в организации поджогов шиномонтажного павильона на улице Западной в 2016 году и кафе в Печорах в 2018 году.

Заместитель прокурора Псковской области утвердил обвинительное заключение по части 4 статьи 228.1 уголовного кодекса, наказание которой предполагает до 20 лет лишения свободы.

Как передает ТАСС, речь идет об уголовном деле в отношении координатора общественной организации «Открытая Россия» в Псковской области Лии Милушкиной и ее мужа. Суд обязан назначить слушание в ближайшие 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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