Губернатор Псковской области: Я очень благодарен жене

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-25T10:24:44+03:00

Михаил Ведерников признался, что хотел бы больше времени проводить с семьёй.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что благодарен своей супруге за понимание, с которым она относится к его работе. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом глава региона рассказал в эфире авторской программы «Парсуна» Владимира Легойды на телеканале «Спас».

Михаил Ведерников также рассказал, что считает счастливую семью одним из главных достижений своей жизни. Вместе с супругой они воспитывают троих детей. По словам губернатора, дома он любящий, но при этом достаточно требовательный отец.

- Хотелось бы больше времени проводить с семьей. Но жизнь парадоксальна. Часто так бывает, что основное время мы тратим на другие вещи, - рассказал губернатор, отметив, что из-за напряжённой работы на посту главы региона времени на личную жизнь остаётся мало.

В семье губернатора Псковской области трое детей.

КСТАТИ

Губернатор Псковской области добавил, что мечтает уходить с работы в 8 или хотя бы в 10 часов вечера. Однако для реализации задуманного нужно многое сделать на системном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU