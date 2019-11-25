Елена Полонская вступила в должность главы города Пскова

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-25T10:49:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Елена Александровна Полонская вступила в должность главы города Пскова. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с торжественного заседания Псковской городской Думы 6-го созыва, посвящённого вступлению в должность, церемония состоялась на площадке Городского культурного центра 25 ноября.

Избранная глава присягнула на верность России, а затем заверила слова присяги личной подписью. После Елене Полонской передали официальный символ власти главы города Пскова.

Первым главу города поздравил губернатор региона Михаил Ведерников.

- В первую очередь я хочу сказать искренние слова благодарности депутатам Псковской городской Думы. Практически единогласно поддержав Елену Александровну, вы показали, что несмотря на разность политических взглядов, когда речь идёт об интересах жителей города, вы готовы объединяться. Сегодня должность главы города не только почётное место, это большая ответственность и необходимость ежедневно работать в интересах жителей города, - отметил глава Псковской области и пожелал Елене Полонской успехов, мудрости и терпения на этом пути.

ИСТОЧНИК KP.RU