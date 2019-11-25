2019-11-25T10:49:36+03:00
Политика

Елена Полонская вступила в должность главы города Пскова

Она принесла присягу на верность государству
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
На торжественной церемонии Елена Полонская получила официальный символ власти главы города.На торжественной церемонии Елена Полонская получила официальный символ власти главы города.Фото: Алёна Комарова
Изменить размер текста:

Елена Александровна Полонская вступила в должность главы города Пскова. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с торжественного заседания Псковской городской Думы 6-го созыва, посвящённого вступлению в должность, церемония состоялась на площадке Городского культурного центра 25 ноября.

Избранная глава присягнула на верность России, а затем заверила слова присяги личной подписью. После Елене Полонской передали официальный символ власти главы города Пскова.

Первым главу города поздравил губернатор региона Михаил Ведерников.

- В первую очередь я хочу сказать искренние слова благодарности депутатам Псковской городской Думы. Практически единогласно поддержав Елену Александровну, вы показали, что несмотря на разность политических взглядов, когда речь идёт об интересах жителей города, вы готовы объединяться. Сегодня должность главы города не только почётное место, это большая ответственность и необходимость ежедневно работать в интересах жителей города, - отметил глава Псковской области и пожелал Елене Полонской успехов, мудрости и терпения на этом пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барс с грамотой: У Государственного архива Псковской области появился герб
Псковичка приехала на Первый канал с хамелеоном Гошей и лысой кошкой
Новый спектакль о Пушкине покажут на малой сцене Псковского драматического театра
Как стать руководителем до 30 лет: третья лекция в рамках проекта «Спичка» Tele2 в Пскове
Михаил Ведерников каждое утро молится за Псковскую область и её жителей
Пункты приема вещей благотворительной акции «Щедрый вторник» в Пскове
Губернатор Псковской области: Я очень благодарен жене
Уголовное дело координатора «Открытой России» в Пскове направили в суд
Владимир Зубов возглавит экспертную группу по наблюдению за строительством "Титан-Полимера" в Моглино
ПсковГУ откроет связанные с химическим производством направления обучения
Группу по наблюдению за строительством "Титан-Полимера" в Псковском районе предложил создать ОНФ
Псковичам показали проект нового завода "Титан-Полимер"
Пьяную автоледи выявили полицейские в Пскове
Михаил Ведерников поздравил псковичек с Днем матери
Детский фонд просит псковичей помочь одеждой и обувью студенту Псковского колледжа
Победителем в областном конкурсе социального предпринимательства стал пятнадцатилетний пскович
По программе «Мир без слёз» Детская областная клиническая больница получила 3 млн рублей на новое оборудование
Новый интерактивный парк на базе стадиона "Электрон" появится в Пскове
За чашечкой чая губернатор Псковской области побеседовал с многодетными мамами
Серьезно пострадавшие в ДТП под Псковом сестры Долженко идут на поправку
В Псковской области целесообразно поставить предприятие по переработке отходов - Герман Петрушко
Псковская область стала одним из лидеров по числу населённых пунктов, охваченных вывозом мусора
Конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с ТКО проведут в Псковской области
Около 9 миллионов потратят на рекультивацию свалок в 5 районах Псковской области
В Псковской области бульдозерами раздавили 20 тонн груш
В буфетах псковских школ планируют запретить продажу чипсов и лимонада