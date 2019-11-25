Пункты приема вещей благотворительной акции «Щедрый вторник» в Пскове

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-25T10:53:15+03:00

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Псковская область присоединилась к международной благотворительной акции «Щедрый вторник». С 16 ноября по 7 декабря в Пскове и области проходит сбор гуманитарной помощи для малоимущих семей, одиноких пожилых людей, бездомных животных. Организаторы акции сообщили «Комсомольской правде – Псков» пункты приема вещей и часы работы организаций.

1) Проектный офис «Команда 2018» (г. Псков, ул. Некрасова, 19)

27 ноября, 10:00 – 14:00

29 ноября, 16:00 – 18:00

30 ноября, 12:00 – 16:00

2) ПОООМС «Дети - Наше будущее» (г. Псков, Рижский пр-т, 31)

Пн, ср, 11:00 – 14:00,

Вт, чт, 15:00 – 17:00

+7 (911) 372-26-24

3) ПРОО «Зоозащита» (г. Псков, ул. Новгородская, 7)

Ежедневно, 13:00 – 17:00

+7 (911) 362-31-25

4) Детский фонд (г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 2а, каб. 14, 15)

+7 (811) 273-58-80

5) Псковское отделение Красного Креста (г. Псков, ул. Советская, 85)

Ежедневно, 9:00 – 17:00.

72-09-11

6) Отделения Почты России во всех населенных пунктах Псковской области

30 ноября – 3 декабря

7) Склад БФ «Вознеси сердце» (г. Псков, ул. Юбилейная, 62а)

Чт, вс, 18:00 – 20:00

+7 (906) 223-97-83 (Эльвира)

ИСТОЧНИК KP.RU