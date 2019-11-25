2019-11-25T11:26:43+03:00
Общество

Михаил Ведерников каждое утро молится за Псковскую область и её жителей

Молитву глава региона повторяет и в трудные моменты жизни
Анна БЫСТРОВА
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Михаил Ведерников выразил готовность пойти и на второй губернаторский срок.Михаил Ведерников выразил готовность пойти и на второй губернаторский срок.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников каждое утро молится о благополучии региона и его жителей. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом губернатор рассказал в эфире авторской программы «Парсуна» Владимира Легойды на телеканале «Спас».

Михаил Ведерников рассказал, что каждое утро начинает молитвой.

- Я прошу: «Господи, дай мне прожить этот день во славу Божию, во имя России и на благо жителей Псковской области». Когда мне сложно, я всё время это про себя повторяю, – отметил он.

По словам главы Псковской области, он намерен отработать весь губернаторский срок на своём посту. А если будет доверие людей, то и второй срок готов пойти. При этом, добавил Михаил Ведерников, если за время его работы поступят предложения по перемещениям, он откажется.

- Потому что важно реализовать то, что ты задумал. Для себя – как для руководителя, как для личности – очень важно получать законченный опыт, - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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