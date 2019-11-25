Как стать руководителем до 30 лет: третья лекция в рамках проекта «Спичка» Tele2 в Пскове

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-25T11:57:22+03:00

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Псков – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает проект «Спичка» – мастер-классы и лекции от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", третья лекция пройдет в псковской филармонии 27 ноября. Своей историей поделится ее директор Елизавета Барышникова. Уникальность лекции еще и в том, что все общение будет проходить на сцене Большого зала филармонии.

Лекция директора филармонии Елизаветы Барышниковой станет третьей в Пскове. Елизавета расскажет, как стала успешным руководителем городского проекта в сфере культуры в 27 лет, с какими проблемами столкнулась, как вдохнула жизнь в старый проект, а самое главное, почему нужно любить свою работу, чтобы быть успешным.

Мероприятие пройдет 27 ноября на главной сцене Большого концертного зала филармонии. Послушать лекцию и задать вопросы спикеру может каждый желающий, для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на событие.

Лекторий и сообщество «Спичка» созданы мобильным оператором Tele2. Лекции проводят дважды в месяц по всей стране. Перед аудиторией выступают лучшие эксперты-практики города, в котором проводятся мероприятия.

Первая лекция «Спички» прошла 30 октября в галерее «ЦЕХ», перед аудиторией выступил известный популяризатор спорта Александр Кузьмин. Он рассказал, как создать личный бренд, и успешно продвигать его в социальных сетях. Спикером второй лекции стала Олеся Назарой – тренер и автор занятий по командообразованию, лидерству, тайм-менеджменту и нетворкингу. 13 ноября, в офисе «Команда 2018» она научила участников лекции, как быть коммуникабельными в современном мире, правильно знакомиться и создавать устойчивую коммуникацию.

ИСТОЧНИК KP.RU