Новый спектакль о Пушкине покажут на малой сцене Псковского драматического театра

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-25T12:13:43+03:00

Фото: tkd-pskov.ru. Зритель попытается понять Пушкина через восприятие его произведений.

Постановка «И обо мне вспомянет» Сергея Попкова станет театральным «уроком» о Пушкине

Изменить размер текста: A A

На малой сцене Псковского театра драмы покажут новый спектакль – литературно-сценическую композицию по стихотворениям А. С. Пушкина «И обо мне вспомянет». Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Режиссер спектакля, заслуженный артист России Сергей Попков, отмечает, что постановка поможет эмоционально погрузиться в поэтическую реальность и начать по-настоящему сопереживать творцу. «И обо мне вспомянет» - это живой диалог актеров, зрителей и великой поэзии.

Спектакль аскетичен и строг, выдержан в черно-белой гамме. Литературно-сценическая композиция рассказывает об основных событиях в жизни Пушкина и этапах становления его как творца. Исполнят произведения студенты актерского курса Российского государственного института сценических искусств. Продолжительность спектакля 45 минут.

КОНКРЕТНО

Спектакль «И обо мне вспомянет» пройдет 3 декабря в 19:00 на малой сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU