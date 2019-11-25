2019-11-25T12:13:43+03:00
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Новый спектакль о Пушкине покажут на малой сцене Псковского драматического театра

Постановка «И обо мне вспомянет» Сергея Попкова станет театральным «уроком» о Пушкине
Алиса Солнцева
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Фото: tkd-pskov.ru. Зритель попытается понять Пушкина через восприятие его произведений.Фото: tkd-pskov.ru. Зритель попытается понять Пушкина через восприятие его произведений.
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На малой сцене Псковского театра драмы покажут новый спектакльлитературно-сценическую композицию по стихотворениям А. С. Пушкина «И обо мне вспомянет». Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Режиссер спектакля, заслуженный артист России Сергей Попков, отмечает, что постановка поможет эмоционально погрузиться в поэтическую реальность и начать по-настоящему сопереживать творцу. «И обо мне вспомянет» - это живой диалог актеров, зрителей и великой поэзии.

Спектакль аскетичен и строг, выдержан в черно-белой гамме. Литературно-сценическая композиция рассказывает об основных событиях в жизни Пушкина и этапах становления его как творца. Исполнят произведения студенты актерского курса Российского государственного института сценических искусств. Продолжительность спектакля 45 минут.

КОНКРЕТНО

Спектакль «И обо мне вспомянет» пройдет 3 декабря в 19:00 на малой сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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