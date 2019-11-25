2019-11-25T16:03:53+03:00
Общество

Великолукский агрохолдинг обеспечил региону 1-е место по приросту объёма экспорта свинины

Предприятие обеспечивает около 17% экспортируемой свинины
Егор ТИМОФЕЕВ
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Великолукский АПХ тщательно следит за качеством своей продукции.Великолукский АПХ тщательно следит за качеством своей продукции.
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Великолукский агропромышленный холдинг своими темпами работы обеспечил региону первое место по приросту объёма экспорта свинины. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе предприятия, лавры первенства стали очередным достижением сельскохозяйственного гиганта.

На счету агрохолдинга уже значится лидерство в производстве свинины в живом весе. С начала года предприятие выпустило на 220 тысяч тонн свинины больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

КОНКРЕТНО

Агропромышленный холдинг на сегодняшний день обеспечивает около 17% экспортируемой из страны свинины. В этом году предприятие наладило поставки продукции в Латинскую Америку. При этом агрохолдинг стабильно развивается, создаёт новые рабочие места для жителей Псковской области, а также является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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