Великолукский агрохолдинг обеспечил региону 1-е место по приросту объёма экспорта свинины

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-25T16:03:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Великолукский агропромышленный холдинг своими темпами работы обеспечил региону первое место по приросту объёма экспорта свинины. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе предприятия, лавры первенства стали очередным достижением сельскохозяйственного гиганта.

На счету агрохолдинга уже значится лидерство в производстве свинины в живом весе. С начала года предприятие выпустило на 220 тысяч тонн свинины больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

КОНКРЕТНО

Агропромышленный холдинг на сегодняшний день обеспечивает около 17% экспортируемой из страны свинины. В этом году предприятие наладило поставки продукции в Латинскую Америку. При этом агрохолдинг стабильно развивается, создаёт новые рабочие места для жителей Псковской области, а также является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем области.

ИСТОЧНИК KP.RU