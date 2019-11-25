Приобрести оригинальный подарки для близких псковичи смогут на новогодней ярмарке «ART-ель»

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-25T17:05:18+03:00

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Приобрести оригинальные подарки ручной работы для близких и друзей псковичи смогут на новогодней ярмарке «ART-ель». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, в этом году жителей и гостей города ждут сразу две новогодние ярмарки подарков, посетители которых смогут найти презенты на любой вкус и кошелёк.

Чтобы закупиться подарками, у псковичей будет четыре дня. Первая ярмарочная площадка расположится в микрорайоне «Завеличье». С 21 по 22 декабря её организуют в новом торгово-развлекательном центре «Fjord Plaza». Вторая площадка будет ждать посетителей 28 и 29 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория». Найти подарки на любой вкус покупатели смогут с 12.00 до 18.00.

Жителей города ждут четыре ярмарочных дня на двух площадках.Фото: Дарья ХВАТКОВА

А выбрать будет из чего! Около сотни мастеров из разных уголков Псковской области презентуют свои творения, изготовленные в самых разных техниках. Изящные украшения и сумки, тёплые и мягкие носочки и варежки, предметы декора, сувенирная продукция с изображением символа наступающего года, мыло и косметика из натуральных компонентов, вязаные игрушки ручной работы … Всё это вы сможете найти на прилавках новогодней ярмарки «ART-ель».

ИСТОЧНИК KP.RU