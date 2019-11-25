2019-11-25T19:14:05+03:00
Происшествия

Девочка, которую лечил раненый в Пскове врач, умерла в июле

Малышке поставили неверный диагноз и неделю лечили не тем
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: vk.com. Маленькую Верочку мама воспитывала одна. Помогали лишь престарелые родители и брат.ФОТО: vk.com. Маленькую Верочку мама воспитывала одна. Помогали лишь престарелые родители и брат.
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Юная псковичка, которую лечил раненый в Детской областной клинической больнице врач-гематолог Ирина Гайдук, умерла в июле 2019 года. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом мама малышки Виктория (имя изменено) написала в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что её дочка-дошкольница росла счастливой, здоровой, красивой и игривой девчушкой. Неожиданно Вера (имя изменено) стала жаловаться на боль в ногах. Мама предположила, что это возрастное. Да и на приём к ревматологу из-за отпусков попасть не удалось. Когда у малышки стала неподвижной половина лица и перестал закрываться глаз, Виктория спешно обратилась к медикам за помощью.

Сначала врачи поставили Верочке диагноз «артрит», а на лице «неврит». Но когда недельное лечение не принесло плодов, назначили повторные анализы. Взяли пункцию костного мозга. Тогда-то и выявился страшный диагноз — рак крови.

Малышка умерла в реанимационном отделении больницы.

КОНКРЕТНО

По предварительной информации, 25 ноября в здании Детской областной клинической больницы отец малышки напал на лечащего врача, Ирину Гайдук с ножом. Инцидент находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова (ПОДРОБНЕЕ). Ситуацию также прокомментировал врач скорой помощи, депутат Псковского областного Собрания, Артур Гайдук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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