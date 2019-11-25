О профессионализме пострадавшего медика псковичи высказывают противоположные мнения

СЕГОДНЯ 19:27 2019-11-25T19:27:36+03:00

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Ирина Федоровна Гайдук, врач-педиатр, гематолог Детской областной клинической больницы, специалист с 33-летним стажем.

В 1986 году Ирина Гайдук получила высшее образование в Ленинградском ордена Трудового Красного Знамени педиатрическом медицинском институте, далее прошла интернатуру по специальности «Педиатрия».

В 2010 году врач детской поликлиники прошел курсы повышения квалификации в Российском государственном медицинском университете Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности «Гематология». Далее Ирина Гайдук неоднократно проходила курсы повышения квалификации по специальностям «Педиатрия» и «Гематологии».

Псковичи активно обсуждают трагический инцидент с врачом Детской областной клинической больницы, а также отзываются о профессионализме раненного медика. По предварительной версии, на Ирину Гайдук напал отец погибшей девочки, находившейся под наблюдением этого гематолога.

Однозначной оценки из комментариев псковичей вывести невозможно: одни благодарят Ирину Гайдук за спасение жизни ребеночка, другие констатируют полную профнепригодность врача.

- Не одного ребенка эта гематолог Гайдук свела в могилу своими чудными диагнозами… - пишет в соцсети Юлия А.

С этим комментарием активно полемизируют некоторые пользователи – псковичи, чьих детей также лечила Ирина Федоровна.

- Об Ирине Федоровне Гайдук могу сказать только самые хорошие слова. Замечательный человек и грамотный специалист. Уверена, что только благодаря ей <…> моя дочь жива. Очень внимательна и терпелива как к детям, так и к их родителям. Дисциплинирована и требовательна к себе, - благодарит гематолога Ольга Ф.

- Гайдук И. Ф. просто замечательный врач и специалист. Ну а сколько она детей спасла, так это вообще отдельная тема! – подтверждает Наталья К.

- А моему ребенку были назначены такие препараты, что думаю, выполнив ее лечение, мы могли тоже не выжить. Я так даже лошадь не рискну лечить, а она тощему 4-летнему ребенку назначила на дом препарат, который колоть можно только в условиях стационара, реанимации и ИВЛ, - отвечает Инна Н.

КОНКРЕТНО

По предварительной версии, 25 ноября отец погибшей девочки, находившейся на лечении в Детской областной больнице, надеясь отомстить, напал с ножом на гематолога Ирину Гайдук. Врача госпитализировали с ножевым ранением средней тяжести. Подозреваемого задержали.

В регионе создадут специализированную комиссию, которая проверит обеспечение безопасности во всех лечебных учреждениях Псковской области.

- Не всех можно спасти, не все болезни лечатся. Это подчас очень трудно объяснить родственникам, - прокомментировал инцидент Артур Гайдук, врач скорой помощи, депутат Псковского областного Собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU